'Deze Nederlandse club past ideaal in het Red Bull-segment'

Red Bull is reeds eigenaar van verschillende voetbalclubs en hoopt ook in Nederland aan de slag te gaan. De KNVB laat weten dat de genoemde constructie verboden is, maar sportmarketeer Guido Klomp vindt het idee zeker interessant.



"Natuurlijk is het interessant om te filosoferen om erover na te denken welke Nederlandse club zou passen bij de plannen van Red Bull, maar dat is moeilijk te zeggen", vertelt Klomp aan Metro. "Persoonlijk denk ik niet dat Haarlem in aanmerking komt. Red Bull is op zoek naar een club met een groeipotentie, niet naar een club die vanaf het nulpunt moet beginnen. Haarlem heeft geen stadion, geen opleiding en geen achterban."



De sportmarketeer heeft wel een andere club in het vizier. "Ik denk aan Almere City, maar dat is pure speculatie. Almere City is een club met een redelijk stadion, een goede opleiding, er is voldoende achterland en het is een club met weinig historie. Sentimenten zullen geen rol spelen."