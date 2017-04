Feyenoord verloor de afgelopen Klassieker met 2-1 van Ajax en op woensdag dienen de mannen van coach Giovanni van Bronckhorst al weer aan te treden voor eigen publiek tegen Go Ahead Eagles. Journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad denkt dat dat een makkelijk klusje wordt voor de Rotterdammers.



Hij zegt bij het Sportforum van NOS Langs de Lijn: "Ik denk dat Feyenoord wel heel blij is dat ze een thuiswedstrijd spelen. Veel mindere ploegen dan Go Ahead zijn er niet in de Eredivisie."



Commentator Frank Snoeks reageert: "Mag ik je eraan herinneren dat Go Ahead Feyenoord dit seizoen de eerste nederlaag heeft toegebracht?" Gouka: "Ja, dat klopt. Maar dat was een ander moment. Ze hadden toen een zware Europese wedstrijd gehad in Odessa. Die vrijdag was de begrafenis van de moeder van Tonny Vilhena. Het zat niet zo lekker toen."