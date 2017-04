Rotterdammers (!) hopen: géén Coolsingel alsjeblieft

Er zijn natuurlijk een hoop Feyenoord-supporters die hopen op een huldiging op de Coolsingel aan het einde van het seizoen. Toch zijn er ook Rotterdammers die dit liever niet zien, door de relletjes die ontstonden als gevolg van de Klassieker. Sommige bewoners van de havenstad vrezen voor ongeregeldheden en beschadigingen.



Dat wordt duidelijk uit de lezersbrieven die het Algemeen Dagblad geplaatst heeft. Zo stellen de lezers: "Met nog zes wedstrijden te gaan, bij een 100 procent-score 18 punten, én met een huidige 'voorsprong' van drie punten lijkt de Coolsingel steeds verder af te komen liggen van de Kuip. Ik hoop dat ik ernaast zit, maar zijn we wellicht, al geruime tijd, niet allemaal té optimistisch over de kansen van Feyenoord?"



Men gaat verder: "Overigens kun je je afvragen wat ons te wachten staat als Feyenoord wél kampioen wordt. Zo meldde het AD RD gisteren dat journalisten en agenten bekogeld zijn en dat er achttien arrestaties zijn verricht rond de klassieker Ajax-Feyenoord. Het ging om relletjes in Rotterdam ná het verlies van Feyenoord. In het centrum was weer de pleuris uitgebroken na de bijeenkomst bij het grote scherm. Reden voor bestuurders om bij een soortgelijke wedstrijd volgende keer geen vergunning meer te verlenen. Je houdt je hart vast als Feyenoord alsnog kampioen wordt. Gelukkig zijn ze die kans aan het verkleinen."