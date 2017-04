Onana veegt vloer aan met 'lucky' Feyenoord

Doelman André Onana doet het heel erg goed in de Amsterdam ArenA. Afgelopen zondag moest hij weliswaar één keer vissen in de Klassieker, maar verder kwam hij niet in de problemen. De Kameroener is in gesprek met de Spaanse media niet al te positief over het spel van Feyenoord ...



In gesprek met het Catalaanse medium L'Esportiu zegt hij namelijk: "Feyenoord was eigenlijk heel erg lucky, we hadden gewoon vijf doelpunten moeten maken. Of ik onder de indruk ben van hun spel dit seizoen? Nee, ze proberen de bal rond te laten gaan, maar dat valt in het niet bij wat wij technisch gezien op de mat leggen. Ze waren nergens op het veld, wij waren heer en meester op álle vlakken. En dat was belangrijk, want wij willen het kampioenschap natuurlijk nog pakken. Dit geeft ons een flinke boost."



Vervolgens vertelt Onana nog het een en ander over Kasper Dolberg en Justin Kluivert. "Dolberg heeft misschien een babyface, elke Europese topclub weet wel wie hij is, hij timmert heel hard aan de weg. Ik zie hem in de toekomst wel bij een groot team spelen. En Justin Kluivert is snel en beschikt over een fabelachtige techniek."