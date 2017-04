'AS Monaco: miljoenen voor Feyenoorder'

Feyenoord speelde afgelopen zondag misschien geen beste partij in de Amsterdam ArenA tegen Ajax, toch kunnen we stellen dat de Rotterdammers een bijzonder goed seizoen doormaken, zeker in vergelijking met de voorgaande jaren. Dat brengt wat interesse uit de Europese (sub)top met zich mee en AS Monaco is de volgende club die zich aan het front meldt.



Volgens het medium Tuttomercatoweb heeft men in Frankrijk gehoord van de pogingen van Bayern München om Rick Karsdorp los te weken in De Kuip. Nu is de werkgever van onder meer de zeer talentvolle spits Kylian Mbappé zich er ook mee gaan bemoeien. Scouts en de technisch manager van Monaco zouden aanwezig zijn geweest bij de Klassieker om de 22-jarige rechtsback uit te lichten en volgens de laatste berichten mag technisch directeur Martin van Geel binnenkort een bod verwachten.



Ook Bayern is dus alleszins concreet voor de Oranje-international, waarbij we op maandag al konden lezen dat er al contacten lagen tussen het management van de Nederlander en de Bundesliga-nummer één. Vermoedelijk mikt Feyenoord op een transferprijs die hoger ligt dan twintig miljoen euro.