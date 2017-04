'Ajax zonder belangrijke spelers tegen AZ'

Ajax speelde op zondagmiddag nog tegen Feyenoord, maar op woensdagavond wacht de volgende Eredivisie-wedstrijd al op de Amsterdammers. Ook tegen AZ in de ArenA dient coach Peter Bosz het hoogstwaarschijnlijk te stellen zonder een aantal belangrijke spelers, zo meldt Voetbal International op zijn website.



Het medium schrijft: "Ajax-spits Kasper Dolberg moet woensdag hoogstwaarschijnlijk ook het duel met AZ aan zich voorbij laten gaan. De Deense spits heeft nog te veel last van de liesblessure die hem zondag tegen Feyenoord (2-1) al aan de kant hield. Dolberg kwakkelt met blessureleed sinds hij de wedstrijd tegen Excelsior (1-1) twee weken geleden door een liesblessure miste. Hij meldde zich daarna wel bij Denemarken voor het WK-kwalificatieduel met Roemenië, maar kwam zonder speelminuten en met 39 graden koorts terug naar Amsterdam. Zondag ontbrak Dolberg bij de wedstrijd tegen Feyenoord en werd de spitspositie ingevuld door Bertrand Traoré."



Bovendien is het nog hoogst onzeker of buitenspeler Amin Younes wel mee kan doen tegen de Alkmaarders. Dat hangt af van zijn aanwezigheid bij de training dinsdag. Zijn Younes én Dolberg afwezig, dan speelt Ajax waarschijnlijk met dezelfde voorhoede als in de Klassieker: Justin Kluivert op links, David Neres op rechts en Traoré in de spits.