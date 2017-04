Ajacied imponeert: "Een speler van Europese klasse"

Kenneth Perez is zeer enthousiast over Ajax-verdediger Davinson Sánchez. De Colombiaan speelt pas sinds afgelopen zomer in Nederland, maar staat nu al te boek als een sterkhouder.



"Gister (bij Ajax - Feyenoord, red.) waren Ziyech, Kluivert en Schöne de blikvangers, maar ik vind dat Sánchez een ongelooflijke rol heeft in dit Ajax", oordeelde de Deen tijdens Natafelen. "Ik vind dat een speler is van Europese klasse, waarvan we nog meer gaan horen als hij de stap gaat maken."



"Hij is niet een speler die na een halfjaar weer ergens gestald wordt", aldus de analist, die echt geniet. "Hoe hij de duels aangaat, het doordekken en hoe hij zich aan de bal ontwikkelt vind ik fantastisch. Vanaf dag één vind ik dat je verdedigend niks op hem kan aanmerken, op Excelsior-uit na."