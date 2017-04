Aboutaleb reageert: "Laten we het niet heel erg opkloppen"

Ahmed Aboutaleb verwijt de ondernemers op het Stadhuisplein dat het zondagmiddag uit de hand is gelopen tijdens Ajax – Feyenoord (2-1). Een groep supporters kreeg het aan de stok met politie en media, maar volgens de burgemeester van Rotterdam was dit allemaal niet zo nodig.



Feyenoord-supporters werden door de horeca-ondernemers opgeroepen om te komen, maar uiteindelijk bleef een negatief gevoel hangen. "We moeten het niet overdrijven", stelt Aboutaleb tegenover RTV Rijnmond. "Het is altijd vervelend als journalisten het werk onmogelijk wordt gemaakt. Het is altijd vervelend als mensen moeten vluchten."



"En er is een aantal aanhoudingen verricht. Maar laten we het niet heel erg opkloppen. Het is ook niet zo erg uit de hand gelopen", aldus de burgemeester, die stevig uithaalt. "Ik heb eigenlijk niet zoveel met ondernemers die alleen maar de centen willen verdienen, maar niet de verantwoordelijkheid willen nemen."



Aboutaleb verwacht niet dat deze incidenten invloed hebben op het mogelijke kampioensfeest later dit seizoen.