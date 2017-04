'Bayern-leiding in gesprek met management Feyenoorder'

Rick Karsdorp mag dromen van een transfer naar een Europese topclub. De rechtsback van Feyenoord staat op het wensenlijstje van Bayern München.



Karsdorp is al eerder gelinkt aan een stap naar een topclub in Europa. Ook Bayern werd genoemd en dat blijkt serieus te zijn. Telegraaf-journalist Valentijn Driessen liet in het FOX Sports-programma Natafelen weten dat er serieuze contacten zijn tussen de Duitse grootmacht en het management van de Feyenoorder.



Karsdorp ligt nog tot medio 2020 vast in De Kuip. Feyenoord kan dus de hoofdprijs voor hem vragen.





"Er zijn gesprekken tussen Bayern München en het management van Rick Karsdorp" #Natafelen #Feyenoord pic.twitter.com/mGowvKoDQj — FOX Sports (@FOXSportsnl) 3 april 2017