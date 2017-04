Nederlander keek raar op: "Ook nog in de rust"

Michael de Leeuw speelt sinds afgelopen zomer voor Chicago Fire, waar hij is herenigd met Johan Kappelhof. De voormalig aanvaller van FC Groningen is in de Verenigde Staten in een heel andere wereld beland.



Zo wijst De Leeuw vooral op de omgang met de media, die zelfs toetreden tot de kleedkamer. "Ik ben er nu wel aan gewend, maar met het begin vond ik het ook wel een beetje apart", vertelt hij aan FC Groningen TV. "Die journalisten zo in de kleedkamer, terwijl je nog aan het douchen bent."



Nabeschouwen is heel normaal, maar in Amerika eist men nóg meer van de spelers. "Ze kunnen je vlak voor de wedstrijd interviewen, maar ook nog in de rust. Als je bijvoorbeeld twee keer hebt gescoord in de eerste helft vragen ze je even snel een minuutje wat. Maar dat rouleren ze wel met andere interviews."