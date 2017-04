'Ajax ontvangt tegenvoorstel van betrouwbare schakel'

Waar Kenny Tete op dit moment niet weet wat Ajax met hem van plan is, daar heeft André Onana die duidelijkheid al wel. Verrassend is het besluit in zijn geval niet: er lonkt contractverlenging.



Onana heeft een contract in Amsterdam tot medio 2018 en dus dient er deze zomer al een beslissing te worden genomen om te voorkomen dat hij over een jaar transfervrij is. Ajax is zeer blij met de Kameroener en heeft een voorstel gedaan tot de zomer van 2021. Er is inmiddels een tegenvoorstel gedaan.



Volgens Voetbal International hebben beide partijen de intentie uitgesproken om binnenkort opnieuw te gaan praten. Onana is dit seizoen een vaste waarde bij Ajax, waar hij razendsnel doorschoof in de pikorde na het vertrek van Jasper Cillessen naar FC Barcelona. Bij die club heeft hij ook een verleden.