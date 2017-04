Mourinho wijzigt prioriteit United: "Dat overweeg ik"

Gevoelsmatig hoort Manchester United thuis in de topvier van Engeland, maar na afgelopen weekeinde is de achterstand relatief groot. Manager José Mourinho overweegt zijn prioriteiten daarom te verschuiven.



"Ik overweeg om enkele cruciale spelers de komende tijd rust te geven in de Premier League zodat we optimaal kunnen presteren in de Europa League", zo laat Mourinho weten aan Reuters. Maar voegt hij toe: "Toch wil ik dat we komende week tegen Everton vol voor de winst gaan en de week erna tegen Sunderland idem dito."



In Engeland kwalificeert de topdrie zich automatisch voor de Champions League. Liverpool staat nu derde met zes punten voorsprong. Manchester City staat vierde met een duel én vijf punten meer, waardoor de kwalificatiefase van het miljoenenbal nog wel steeds haalbaar is.



Mocht United de Europa League winnen, dan is men ongeacht de eindklassering in eigen land ook zeker van een ticket. De ploeg van Mourinho stuit in de kwartfinales op het Belgische Anderlecht.