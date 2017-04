Ajacied neemt standpunt in: "Kan moeilijk zelf de club bellen"

Kenny Tete staat voor een kruispunt in zijn carrière getuige zijn reserverol bij Ajax. Zelf wil de 21-jarige rechtsback desondanks overgaan tot het verlengen van zijn contract, maar de twijfel lijkt nu juist bij de club te liggen.



"Als Ajax iets wil, hebben ze mijn nummer en dat van mijn zaakwaarnemer", stelt Tete in weekblad Voetbal International. "Ik kan moeilijk zelf de club bellen of ik bij kan tekenen. Na vorig seizoen was er interesse van een paar goede clubs, maar ik wilde bij Ajax blijven. Ik vond dat destijds het beste voor mijn ontwikkeling."



"Daar had de clubleiding begrip voor en ze waren positief", aldus de Oranje-international, die daarna is geblokkeerd in zijn ontwikkeling. "Sindsdien heb ik niets meer vernomen van de clubleiding over mijn toekomst. Ik lees en hoor ook van alles."



Tete vervolgt: "Dat ik weg zou willen, dat mijn zaakwaarnemer Mino Raiola daarmee bezig zou zijn, noem maar op. Daar moet ik om lachen, want het is onzin, het klopt totaal niet. De waarheid is dat ik niets van de club heb vernomen."