Jong Ajax steviger op plek twee na zege op Jong FC Utrecht

Jong Ajax heeft maandagavond in de Jupiler League een 2-0 overwinning behaald ten koste van Jong FC Utrecht. Al binnen een uur stond de eindstand op het scorebord van De Toekomst.



De manschappen van Marcel Keizer begonnen goed aan het duel en hadden binnen twintig minuten een voorsprong te pakken. Ezra Walian kopte de bal binnen: 1-0. De Domstedelingen deelden af en toe speldenprikjes uit in Amsterdam, maar verder wist vooral de thuisploeg het spel te dicteren.



In de 58ste minuut wist Walian de voorsprong van Jong Ajax te verdubbelen door te profiteren in een klutssituatie. De ploeg van Keizer weet hiermee de tweede plek te verstevigen en koploper VVV-Venlo tot acht punten te naderen. Jong FC Utrecht staat achttiende.



Scoreverloop:

1-0 (17') Ezra Walian

2-0 (58') Ezra Walian