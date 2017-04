De ene speelronde in de Eredivisie is nauwelijks afgelopen en nu al staat de volgende op het programma. In Friesland staan sc Heerenveen en Sparta Rotterdam dinsdagavond tegenover elkaar, iets wat voor Dennis de Nooijer speciaal is.



De Nooijer heeft bij beide clubs een verleden. "Maar het is vooral speciaal op papier", aldus de oud-spits, die Heerenveen een moeilijke tijd ziet doormaken. " Feit is wel dat ze niet genoeg scoren. Met Reza hebben ze een scorende spits, maar in de tweede seizoenshelft maakt niemand anders doelpunten."



Sparta won dit seizoen in eigen huis met 3-1 van de Friezen, maar ook daar is een vormdip ontstaan. "De laatste weken is het ook weer minder. Bovendien pakten clubs onder Sparta afgelopen weekend ook weer punten. Ze kunnen niet verslappen, want ze krijgen het gewoon nog echt lastig."



De Zeeuw doet een voorspelling aan ELF Voetbal: "Heerenveen heeft iets goed te maken, dus ik denk dat zij winnen."