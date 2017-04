Lof alom: "Hij is intussen wel de beste speler van Ajax"

Johan Derksen vindt het onbegrijpelijk dat Ajax-middenvelder Hakim Ziyech geel deel meer uitmaakt van de Marokkaanse selectie. Zeker na het thuisduel met Feyenoord (2-1) is dat volgens hem een rare actie van bondscoach Hervé Renard.



"Als je die zo ziet spelen, heeft hij een vaste plaats in de nationale ploeg", stelt Derksen in Voetbal Inside. In zijn ogen gaat het te ver om te stellen dat Ziyech de Eredivisie ontgroeid is. "Maar hij is intussen wel de beste speler van Ajax. Het is treurig dat die jongen niet in Oranje kan spelen en dat ze hem bij Marokko niet nodig hebben."



"Dat er nog aan die jongen getwijfeld werd", zo luidt het oordeel van Rene van der Gijp. "Dat komt toch echt omdat het een Marokkaanse jongen is, denk ik. Met El Hamdaoui heb je heel veel gezeik gehad. Ze dachten waarschijnlijk: zouden we dat nou weer in huis halen? Daarom werd er zolang aan die jongen getwijfeld."