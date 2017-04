Feyenoord is na de 2-1 uitnederlaag bij Ajax nog steeds titelkandidaat nummer één, maar de spanning is dit weekeinde zeker toegenomen. Ook bij Voetbal Inside ontstaan nu enkele vraagtekens.



René van der Gijp maakt zich vooral zorgen over de breedte. "Met dat elftal waar je gisteren de tweede helft mee speelde, ga je het ook moeilijk krijgen tegen PEC en Vitesse." De analist voegt toe: "Laat ook die Van Bronckhorst een keer met Dick Advocaat bellen. Als je Dirk Kuyt linksbuiten gaat zetten, kom op."



Van der Gijp: "Je mag blij zijn dat het geen 6-1 is geworden." Toch probeert Jan Boskamp positief te blijven over zijn favoriete club. "Nu verlies je met 2-1 en dan heb je toch een beter gevoel dan dat je met 6-1 verliest."