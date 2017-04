Van Marwijk tipt ideale kandidaat: "Eerst bondscoach"

Voor Bert van Marwijk is het duidelijk: Louis van Gaal is de ideale man om de chaos bij Oranje te beëindigen. Volgens de bondscoach van Saoedi-Arabië moet hij als noodverband worden aangesteld.



Van Marwijk adviseert de KNVB om niet overhaast te werk te gaan. "Ze moeten gewoon iemand kiezen voor die vijf duels. En dan denk je aan Van Gaal", zo liet hij weten met Peptalk. Van Gaal zou echter bestuursvoorzitter willen worden. "Als dat waar is, zou ik met hem gaan praten en zeggen: eerst bondscoach en dan na de WK-kwalifcatie door als bestuurder. Dan heb je daarna ruim de tijd om een nieuwe bondscoach te vinden."



Ook de naam van Sevilla-coach Jorge Sampaoli is genoemd. "Maar hij is niet mijn type trainer", aldus Van Marwijk. "Hij is een beetje een schreeuwer. Hij doet het goed met Sevilla, maar zijn voorganger won geloof ik ook al drie keer de Europa League. Je moet prestaties altijd in perspectief plaatsen. En daarnaast, een Nederlandse trainer moet gewoon lukken. Maar eerst moet de KNVB zijn zaakjes op orde krijgen."



Zelf wil Van Marwijk niet meer aan de slag als Oranje-coach.