Voormalig speler Ajax en Feyenoord sluit PSV niet uit

PSV heeft de achterstand in de strijd om het kampioenschap terug weten te brengen tot vijf punten. De Eindhovenaren doen opeens weer volop mee, maar is het ook reëel? "Dat zou zomaar kunnen gebeuren", aldus Arnold Scholten.



De oud-voetballer van Ajax en Feyenoord weet: "Ajax heeft nog zware Europese wedstrijden tegen Schalke 04 op het programma en moet nog naar PSV. Dat is traditioneel een heel lastige wedstrijd voor Ajax. PSV zelf heeft dit seizoen een heel slechte start gehad", zo vertelt hij aan Metro.



"Maar daardoor hebben ze wel in de luwte kunnen door bouwen en zijn ze nu bezig met een goede comeback. Zij zullen er op gebrand zijn om er nog een mooi seizoen van te maken, nadat iedereen ze al had afgeschreven", aldus 'De Witte Socrates'.