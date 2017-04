De Boer kijkt naar titelrace: "Als je realistisch bent niet"

Ronald de Boer kan het zich niet inbeelden dat PSV ook dit seizoen de landstitel verovert. De Eindhovenaren staan nog 'maar' vijf punten van Feyenoord af, maar de analist acht het kampioenschap niet meer realistisch.



De Boer acht het tamelijk uitgesloten dat PSV nog twee clubs inhaalt. "Als je realistisch bent niet nee, maar alles blijft mogelijk natuurlijk", aldus de oud-international. "Het is een feit dat Ajax altijd slecht heeft gespeeld na een Europese wedstrijd, dus daar moet je rekening mee houden. Maar Feyenoord ligt volgens mij te ver voor op PSV."



De analist vervolgt tegenover Metro: "Het is een groot voordeel voor Feyenoord dat ze meteen weer moeten spelen. Een thuiswedstrijd tegen Go Ahead nog wel. Daar kunnen ze hun goede gevoel meteen terugvinden."