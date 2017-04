Jurgen Streppel weigert ondanks de negatieve reeks resultaten zijn plan om te gooien. In aanloop naar het thuisduel met Sparta Rotterdam wil hij de aanpak van sc Heerenveen intact houden.



Na de 4-1 nederlaag bij Heracles Almelo wilde Streppel ook geen donderspeech geven. "Als het goed draait is het makkelijker om kritisch te zijn. De jongens beseffen terdege dat het niet goed gaat en willen zelf niets liever dan presteren", zo laat de oefenmeester weten op de clubwebsite.



"We geloven nog steeds in onze manier van spelen", aldus Streppel, die vermoedelijk Wout Faes gaat opstellen als vervanger van de geschorste Jeremiah St. Juste. "Het is belangrijk dat iedereen zijn taak goed uitvoert, als dat gebeurt, is de kans dat je wint groter. We blijven gewoon ons ding doen."



Streppel vindt dat zijn elftal er 'nog steeds goed' op staat. "Maar het is wel tijd voor een zege. We moeten rustig blijven en elkaar blijven steunen, We moeten het vertrouwen terug krijgen en in dat opzicht is een overwinning welkom. Niets werkt beter dan winnen, ik hoop dat het ons snel lukt."