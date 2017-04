Ajax gaat vijftal hard aanpakken na Berghuis-incident

Ajax gaat een viertal supporters bij de KNVB aanmelden voor een stadionverbod. Dit groepje gooide zondagmiddag tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (2-1) voorwerpen in de richting van Steven Berghuis.



De Feyenoorder schoot zondag een bal hard de tribune in en zorgde daarmee voor furieuze reacties. De supporters gooiden allerlei voorwerpen, zoals aanstekers en punten, naar hem toe. Berghuis liep een gat in zijn hoofd op door dit wangedrag vanaf de tribunes.



Berghuis kreeg een gele kaart voor zijn actie, maar scheidsrechter Björn Kuipers heeft ook voor de Ajax-supporters slecht nieuws. De kwestie is op het wedstrijdformulier gezet en de aanklager betaald voetbal kan er voor kiezen om een onderzoek in te stellen.



Vier supporters zijn dus al aan de beurt voor een sanctie. Een vijfde identiteit moet nog worden vastgesteld, maar de desbetreffende man is volgens een woordvoerder van Ajax duidelijk in beeld. Dat meldt De Telegraaf.