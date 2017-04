Bosz trekt pijnlijke conclusie: "Dat speelt toch een rol"

Peter Bosz is na de 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Feyenoord dolenthousiast over de supporters van Ajax. Volgens de trainer heeft de eigen achterban een invloedrijke rol gespeeld.



"In De Kuip waren er alleen maar Feyenoord-fans, nu waren er alleen maar Ajax-supporters. Dat speelt toch een rol", vertelt Bosz aan Ajax TV. "De mensen stonden na de goal in de eerste minuut meteen achter de ploeg en zorgden voor een geweldige sfeer. Het was niet één vak, maar het hele stadion. Dat helpt. Honderd procent."



Bosz had zijn spelersgroep optimaal voorbereid op deze Klassieker. "In De Kuip kregen we de druk er niet goed op. We hebben natuurlijk goed naar de beelden gekeken en bekeken hoe Feyenoord onder onze druk uit voetbalde. Dit keer hebben we het anders gedaan en je zag dat Feyenoord niet verder kwam dan ballen wegschieten."