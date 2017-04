'Werkelijk verschrikkelijk nieuws voor Mitchell te Vrede'

In februari maakte hij nog zijn debuut voor zijn kersverse werkgever Boluspor op het tweede niveau van Turkije, niet veel later kreeg hij een enorme klap te verwerken: Mitchell te Vrede.



Sinds enkele weken weet de Nederlandse spits namelijk dat hij aan de ziekte kanker lijdt. Dat meldt Merkez TV althans. Het is niet bekend om wat voor soort kanker het gaat, en wat de behandelwijze van Te Vrede is.



De 25-jarige oud-spits van Excelsior, Feyenoord en sc Heerenveen kwam nog maar tot zes optredens voor Boluspor, waarvan de laatste van 11 februari dateert.









