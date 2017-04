Vormer zou oud-ploeggenoot en 'soort Dembélé' graag zien komen

Ruud Vormer kreeg in L'Avenir de vraag welke spelers van de concurrenten uit Play-Off I hij graag bij Club zou zien. De Nederlander ging in op die vraag en maakte zijn voorkeuren bekend.



"Van Anderlecht zou ik Teodorczyk nemen omdat hij zo makkelijk scoort, ook al zie je hem soms niet. Hij zou een goede concurrent zijn voor Vossen. Bij AA Gent zou ik voor Dejaegere kiezen omdat hij zo goed tussen de lijnen speelt. Hij doet een beetje denken aan Moussa Dembélé, met wie ik bij AZ samenspeelde. Die was sterker, maar Dejaegere scoort makkelijker. Als die dat kon, dan speelde hij bij Real Madrid."



"Bij Zulte Waregem kies ik voor Davy De fauw. Het is een goede vriend (oud-ploeggenoot bij Roda JC, red.) en ook een echte prof. Charleroi? Martos, een uitstekende verdediger. Bij Oostende zou ik voor Dimata opteren en dat kan een zeer grote speler worden.”