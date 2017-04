Bosz lyrisch: 'Deze Ajacied ging voorop in de strijd'

Zijn inzet qua meeverdedigen en strijd leveren werd door sommigen wel eens in twijfel getrokken, maar gisteren liet hij tijdens de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (2-1) zien dat met zijn mentaliteit helemaal niets mis is: Hakim Ziyech.



Ook trainer Peter Bosz merkte op hoe de Marokkaan alles gaf. "Gister was een erg goede wedstrijd van Hakim. Als ik aan hem als speler denk, dan denk ik aan steekpasses, doelpunten, dreiging en oplossingen zien. En gister vond ik dat hij voorop in de strijd ging. Dat is misschien wel opmerkelijk, omdat je dat niet zo snel bij hem verwacht", vertelt Bosz bij Ajax TV.



"Dat goede moet hij absoluut houden, maar op het middenveld wordt nog meer gevraagd. En daar is hij ontzettend hard mee bezig. Dat heeft hij gisteren laten zien. Hij ging de duels aan, won bijna al zijn duels en daarbij gaf hij indirect een signaal af naar zijn medespelers."