Lof uit onverwachte hoek voor Ajax: 'Geweldig goed!'

Ajax won afgelopen weekend relatief simpel de Klassieker van rivaal en koploper Feyenoord. De Amsterdammers maakten indruk met hun spel. Zo ook op oer-PSV'ers Willy en Rene van de Kerkhof.



"Het was een geweldig weekend", opent Willy het relaas van de broers op Omroep Brabant. "Vooral voor ons als PSV. Het was een geweldige Klassieker, met een geweldig goed Ajax. Het was een geweldige pot om te zien. En we hebben nu weer hoop op het kampioenschap. We geloven er nog steeds in."



De Eindhovenaren zelf wonnen met 0-2 bij Sparta, op zaterdagavond. "Het gaat de goede kant op. Je ziet dat er weer vertrouwen in de ploeg komt. Ik ben hoopvol gestemd voor de laatste zes wedstrijden", vervolgt Willy van de Kerkhof, net als Rene succesvol oud-voetballer van PSV.



René sluit af: "Er zit weer een kansje in. We krijgen Ajax zelf nog thuis. En Feyenoord moet nog naar Vitesse. Het kan echt nog alle kanten op."



Deze midweek gaat PSV op bezoek bij FC Twente, op donderdagavond. Ajax (AZ-thuis) en Feyenoord (GAE-thuis) komen woensdagavond al in actie. Het gat tussen Feyenoord en PSV is 5 punten.