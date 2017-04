Chaos bij Roda JC: Vertrouwen opgezegd, oproep tot ontslagen

De nederlaag bij concurrent ADO Den Haag kwam keihard aan bij Roda JC. De zorgen nemen toe, en daarmee ook het chaos-gehalte.



Fanaccount Roda JC Live meldt dat 'de erkende fanclub BrandBierUnited het vertrouwen opzegt in het huidige bestuur van Roda JC, op en neemt niet deel aan supportersoverleggen.'



Platform Roda JC, een verzameling uit fanatieke supporters, sponsoren en oud-spelers, doet verder op Facebook een oproep richting Mede-eigenaar Aleksei Korataev. Er wordt geroepen om harde maatregelen, waaronder ontslagen voor directieleden.



"Maak daarbij gebruik van jullie eigen kennis en netwerk én dat van Sef Vergoosen. Nu moet er iets gebeuren, we willen niet dat nog meer belangrijke beslissingen genomen worden door de mensen die ons tot hier gebracht hebben. Het belang van Roda is het engie wat voor ons telt, wat daar ook voor nodig is", schrijft Platform Roda JC in een statement.