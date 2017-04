'Sensationele transfer Barça óf Real dichterbij'

De Argentijnse spits Paulo Dybala staat momenteel nog onder contract bij het Italiaanse Juventus. Mogelijk verandert dit binnenkort, want de Spaanse media weten dat 'de nieuwe Lionel Messi' zijn club gevraagd heeft om zwart op wit neer te zetten wat hij precies moet kosten. Daarmee zou zijn zaakwaarnemer vervolgens de boer op kunnen.



Dybala was tot voor kort nog in onderhandeling met Juventus over een nieuw contract, maar ergens is er duidelijk een kink in de kabel gekomen. Sterker nog, in het hier en nu zou de vlugge aanvaller opeens koste wat kost willen vertrekken. Mogelijk heeft hij zich lekker laten maken door de interesse van FC Barcelona en Real Madrid, die allebei interesse hebben in zijn handtekening.



Ook Manchester City, Manchester United en Chelsea hebben volgens het medium Sport belangstelling, maar Dybala zou de Premier League niet als een gewenste vervolgstap zien. Barça en Real maken wél kans: de spits is idolaat van zijn landgenoot Messi, met wie hij ook een goede verstandsverhouding onderhoudt. De Koninklijke maakt naar verluidt vooral kans omdat het financiële plaatje in de Spaanse hoofdstad wel heel erg mooi is.