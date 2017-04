VIDEO: Voetballer voor het leven geschorst na knietje

Geweld op de voetbalvelden is natuurlijk niet alleen maar voorbehouden aan Nederland. Ook de Portugese amateurs kunnen er klaarblijkelijk wat van. In het afgelopen weekend speelde Canelas 2010, dat bestaat uit fanatieke fans van FC Porto, tegen Rio Tinto en in die wedstrijd kreeg Marco Gonçalves een kaart.



Zijn reactie? Hij greep het hoofd van de scheidsrechter vast en gaf hem een knietje. De desbetreffende voetballer is nu voor de rest van zijn leven geschorst en mag dus gewoonweg niet meer voetballen.