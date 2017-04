LOL! Ronaldo en Benzema nemen teamgenoot te grazen

Met de sfeer zit het dit seizoen wel goed in de selectie van Real Madrid. Vlak voor het gewonnen competitieduel met Deportivo Alavés werd dat heel duidelijk dankzij Karim Benzema en Cristiano Ronaldo. Bij het opstellen voor de veldbetreding is het een traditie om arm in arm te lopen met een kind, maar de aanvallers hadden blijkbaar Lucas Vázquez op het oog. Mooie humor!



De beelden:





Benzema & Cristiano offer Vazquez to be their mascot before the Alaves game 😄😆😂🤣 pic.twitter.com/bhyvtlFpfy — M•A•J (@UltraSuristic_) 3 april 2017