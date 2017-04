Willem II lacht om plannen: "Allesbehalve Halleluja-verhalen"

De Nederlandse topdrie plus een deel van de subtop staat open voor inkrimping van de Eredivisie. Een model à la België lonkt, maar een club als Willem II ziet het helemaal niet zitten om de opzet overhoop te gooien.



Op de website van de club spreekt directeur Berry van Gool zijn onvrede uit over de plannen. "Maar liefst 70 procent van de Nederlandse voetbalfans is tegen een competitieopzet met zestien clubs, zoals dat bij onze zuiderburen sinds enkele jaren het geval is."



Van Gool wijst op de verschillende oefenwedstrijden tegen de Belgische clubs. Ook dat heeft interessante kennis opgeleverd. "Van mijn Belgische collega's hoorde ik allesbehalve Halleluja-verhalen over deze opzet. En hoe ik 't dan graag zie? Dat is simpel; houd het gewoon zoals het is!"



De Willem II-directeur vindt de argumenten bovendien zwak. Want te weinig spanning? "Zowel bovenin als onderin lijken de beslissingen weer in de laatste speelronden te gaan vallen. En de strijd om plek 9, waar we zelf in verwikkeld zijn, is ook nog niet gestreden."