Ajax staat dankzij de 2-1 overwinning op Feyenoord nog maar op drie punten achterstand. De strijd om het kampioenschap ligt daardoor weer open, zo weet ook analist Aad de Mos.



"Ajax heeft gedaan wat ze moesten doen. Ze namen vanaf het begin het heft in handen en hebben de hele wedstrijd gedomineerd", oordeelde de oud-trainer tegenover AllSportsRadio. "Feyenoord moet nu oppassen dat ze de titel niet gaan verspelen. Voor Ajax is het belangrijk, het geeft vertrouwen en ze hebben het verdiend."



"Dat kun je van Feyenoord niet zeggen, al hadden ze wel problemen met het uitvallen van Jörgensen en de afwezigheid van Vilhena", weet De Mos, die Ajax wel te weinig goals zag maken. "Die kunnen van belang zijn om bij een gelijke stand in punten een concurrent van Feyenoord te zijn."



De Mos weet dat Feyenoord ook nog een aantal lastige duels wacht. "Ze moeten nog naar het kunstgras van PEC Zwolle, daar spelen ze nooit sterk. En ook nog naar Vitesse, daar hebben ze het altijd moeilijk."