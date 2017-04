Ajax-jongeling ruziet met Karsdorp: "Beetje van je afbijten, hè"

Ajax won zondagmiddag met 2-1 van Feyenoord en jongeling Justin Kluivert werd na afloop in het stadion uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Niet zo raar, vindt hij zelf.



"Ik zit nu een tijdje bij het eerste elftal. Ik voel me onderdeel van de ploeg. Ik voel het vertrouwen van de coach en mijn medespelers. Natuurlijk was ik wel even nerveus, maar na een paar minuten waren die zenuwen weg", aldus Kluivert tegenover Het Parool.



In de eerste helft kreeg Kluivert een aanvaring met Rick Karsdorp. "Ja, je moet een beetje van je afbijten, hè", aldus de zeventienjarige Ajax-aanvaller, die absoluut niet bang was voor de Oranje-international en in de tweede helft Bart Nieuwkoop zo nu en dan behoorlijk zoek speelde.