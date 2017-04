Van 't Schip reageert: 'Hoop spektakel te kunnen brengen'

John van 't Schip neemt na dit seizoen het stokje over van Ron Jans als trainer van PEC Zwolle. Hij moet van PEC een stabiele middenmoter maken en werd maandag gepresenteerd.



"Ik ben heel blij dat ik hier vandaag zit. Mijn doel? Om het proces, dat is ingezet door Ron Jans, een goed vervolg te geven", zei Van 't Schip tijdens de persconferentie.



"Ik ben een trainer die houdt van verzorgd voetbal. Aanvallend voetbal, de bal hebben. Dat zijn mooie woorden, maar je moet met de spelersgroep aan de slag. Een zo hoog mogelijk rendement hebben. Het is de groep beter maken, de spelers beter maken. Al dat soort componenten is de basis van mijn trainer-zijn. Het klopt, ik heb bij Ajax gevoetbald. Ook ben ik er op verschillende niveaus trainer geweest. Ik denk dat het alleen maar fijn en duidelijk is dat je een manier hebt waarop je wilt spelen. Je hoopt spektakel te kunnen brengen. Mensen komen naar het stadion om leuke wedstrijden te zien."