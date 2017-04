'Moeilijk om het fatalisme weg te houden bij het elftal'

Koploper Feyenoord ging zondagmiddag met 2-1 onderuit bij Ajax en zag de voorsprong daardoor slinken tot nog maar drie punten. Valentijn Driessen vraagt zich af in hoeverre Feyenoord last gaat krijgen van de harde tik die Ajax uitdeelde aan de Rotterdammers.



"De komende weken zal blijken of de ineenstorting bij Ajax van Feyenoord een incident of structureel is. De voortekenen beloven sowieso een spannend competitieslot, waarbij iedereen voor eigen parochie zal preken bij de vraag of je beter jager (Ajax en PSV) of beter opgejaagde (Feyenoord) kan zijn", schrijft hij in De Telegraaf.



"Waar de mentale weerbaarheid in Amsterdam ontbrak, zal Giovanni van Bronckhorst samen met aanvoerder Dirk Kuyt aan de slag moeten om iedereen weer 'fris in het hoofd' te krijgen. Bij de aanhang is het fatalisme alweer de kop opgestoken en het zal moeilijk worden om dat de laatste zes competitieduels weg te houden bij het elftal", aldus Driessen.