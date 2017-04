'United tegen Real: megaruildeal bespreekbaar'

Keeper David de Gea staat al langer in de belangstelling van Real Madrid. Een paar jaar geleden was de transfer van de Spanjaard naar het Estadio Santiago Bernabéu bijna afgerond, maar toen kwam er op het allerlaatste moment alsnog een kink in de kabel. De Koninklijke is in het hier en nu weer geïnteresseerd.



Het Spaanse medium Diario Gol weet dat Manchester United, de werkgever van de international van Spanje, ongeveer 77 miljoen euro verlangt voor de diensten van de Gea. Dat is een behoorlijk pittige transferprijs, maar naar verluidt heeft directeur Ed Woodward inmiddels aan voorzitter Florentino Pérez van Real doorgegeven dat de Engelsen ook wel wat voelen voor een ruildeal.



De Red Devils zouden Toni Kroos namelijk wel aan hun selectie willen toevoegen. De centrale middenvelder Michael Carrick is immers behoorlijk op leeftijd en nu is United op zoek naar een geschikte opvolger, die het beste naar boven haalt in het spel van recordaankoop Paul Pogba. Het is niet bekend of United mikt op een deal met gesloten beurzen.