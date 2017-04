SN-elftal van de week: Ziyech grote man in Klassieker

SoccerNews.nl heeft ervoor gekozen om ook dit seizoen na iedere speelronde weer een elftal van de week op te stellen. In de 28e speelronde stonden Ajax en Feyenoord tegenover elkaar in de Klassieker. De Amsterdammers gingen er met de overwinning vandoor, waardoor de titelstrijd nu weer een beetje spanning kent.



Doel:

Sergio Padt (FC Groningen):

De Groningers hielden een punt over aan het bezoek aan Alkmaar en dat was zonder deze doelman waarschijnlijk niet gelukt. De goalie verrichte enkele zeer knappe reddingen waardoor AZ op nul goals bleef steken.



Verdediging:

Santiago Arias (PSV):

De verdediger zou in de belangstelling staan van Swansea City. Als de club uit Wales afgelopen weekend op de tribune heeft gezeten in Rotterdam, dan zal men waarschijnlijk nog meer overtuigd zijn van zijn kwaliteiten. De Colombiaan speelde namelijk een uitstekende wedstrijd tegen Sparta.



Nicolas Isimat-Mirin (PSV):

De Fransman was de aanvallers van Sparta constant de baas op het Kasteel. Vooral in de lucht was Isimat-Mirin niet af te troeven en dat zorgde ervoor dat de promovendus nooit echt gevaarlijk kon worden.



Sander Fischer (Go Ahead Eagles):

Het was een wonder dat de Deventernaren bij rust slechts met 1-0 achter stonden tegen FC Twente. De promovendus ging uiteindelijk zelfs nog met de overwinning aan de haal en dat lag voor een groot deel ook aan deze centrale verdediger. Fischer wist enkele grote kansen van de Tukkers in de kiem te smoren.



Marcel Ritzmaier (Go Ahead Eagles):

De huurling van PSV is in Deventer omgeschoold tot verdediger en dat doet hij uitstekend. De Oostenrijker was zondagmiddag niet alleen defensief belangrijk voor zijn ploeg, want Ritzmaier gaf al de assist op de eerste treffer en maakte vervolgens zelfs de winnende goal.



Middenveld:

Hakim Ziyech (Ajax):

De eerste Klassieker voor de Marokkaans international in de ArenA, maar van spanning leek weinig sprake. De middenvelder was met fantastische passes de grote man op het middenveld bij de Amsterdammers. De assist voor de tweede treffer kwam dan ook van zijn voet.



Lasse Schöne (Ajax):

De supporters in de ArenA zaten nog maar nauwelijks op hun stoeltje toen deze Deen de score alweer opende in de Klassieker. De middenvelder schoot in de eerste minuut vanaf grote afstand schitterend raak vanuit een vrije trap en gaf Ajax daarmee een enorme boost.



Jorrit Hendrix (PSV):

De middenvelder zette zaterdagavond op het Kasteel de lijnen uit voor PSV. De 22-jarige voetballer was daarmee van zeer grote waarde voor zijn ploeg en stond dus ook aan de basis van de belangrijke overwinning voor de Eindhovenaren.



Aanval:

Brandley Kuwas (Heracles Almelo):

De grote man van dit weekend. De aanvaller van de Almeloërs was een plaaggeest voor de Friese tegenstander met twee goals en een assist. De vrije trap van Kuwas moet één van de mooiste ooit in het Polman Stadion zijn geweest.



Ricky van Wolfswinkel (Vitesse):

Voor de supporters van Vitesse telt in de Gelderse derby niets anders dan winst en deze aanvaller leek dat maar al te goed te begrijpen. De spits maakte beide Arnhemse doelpunten en was daarmee de derbyheld in de GelreDome.



Justin Kluivert (Ajax):

De eerste Klassieker voor de jonge voetballer en dat werd er voor hem één om nooit te vergeten. De aanvaller speelde een uitstekende wedstrijd en werd in het stadion zelfs uitgeroepen tot Man of the Match.