'Neymar: twee clubs bieden 200 (!) miljoen euro'

De Braziliaanse aanvaller Neymar is heel erg belangrijk voor FC Barcelona, dat zagen we wel in de wedstrijd van de Catalanen in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Toch is het niet compleet uitgesloten dat de steraanvaller in de aankomende transferzomer overstapt naar een nieuwe club ...



Volgens het Engelse medium The Independent denkt Neymar momenteel na over twee aanbiedingen. Manchester United zou bereid zijn om te voldoen aan de transferclausule in het contract van de international van Brazilië ter waarde van 200 miljoen euro, maar ook voorzitter Roman Abramovich van Chelsea wil dit bedrag best betalen voor de superster. Neymar voelt zich fijn in het Camp Nou-stadion, maar kan in de Premier League dusdanig veel verdienen dat hij niet zomaar 'nee' kan zeggen.



Volgens de laatste berichten zijn United én Chelsea bereid om de Braziliaan een netto jaarsalaris te bieden van 25 miljoen euro. In Catalonië verdient de technicus toch een stukje minder, dus hij zou er wel degelijk beter op worden, financieel gezien dan, als hij besluit een transfer te maken.