'Guardiola zorgt voor driedubbele transfersensatie'

In Engeland denkt men dat Manchester City in de aankomende transferperiode gaat zorgen voor een driedubbele transfersensatie. Naar verluidt zullen de Citizens zich namelijk melden bij een competitiegenoot voor niet één, niet twee, maar drie spelers. Tottenham Hotspur is het lijdend voorwerp van coach Josep Guardiola.



De Engelse media schrijven op maandagmorgen dat Dele Alli, Kyle Walker en Danny Rose van de Spurs in de concrete belangstelling staan van de steenrijke club uit Manchester. Naar verluidt vermoedt Guardiola dat Walker van deze spelers het meeste staat te springen om de overstap naar het Etihad Stadium te maken, maar volgens de laatste berichten zal City zich melden voor een package deal. In dat geval moet de Engelse topclub natuurlijk wel ongelooflijk veel geld bieden om de Londense directeur Daniel Levy te overtuigen van een verkoop.



City speelde aan het begin van het huidige Premier League-seizoen best goed onder de vleugels van Guardiola, maar in het hier en nu vallen de prestaties van de Engelsen tegen. De Catalaan wil doorselecteren en wat dat betreft staan Dele Alli, Kyle Walker en Danny Rose dus in de picture.