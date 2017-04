Mogelijk bijzonder goed transfernieuws voor Cillessen

Goalie Jasper Cillessen werd met wat scepsis onthaald door de fans van FC Barcelona, maar inmiddels heeft de Nederlander in de Copa del Rey wel laten zien wat hij waard is. En het is niet compleet uitgesloten dat de sluitpost na de zomer eerste keeper is in het Camp Nou-stadion.



Er zijn namelijk behoorlijk wat twijfels over de toekomst van de Duitse keeper Marc-André ter Stegen bij FC Barcelona. Naar verluidt staat hij in de concrete belangstelling van Manchester City én Liverpool. Op zondag liet Ter Stegen aan de Spaanse pers weten: "Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Een vertrek? Dat is mogelijk, ik probeer zo goed mogelijk te presteren voor Barça, wat er daarna gebeurt ... alles ligt open."



Vertrekt Ter Stegen daadwerkelijk naar de Premier League voor veel geld (men speculeert over een transferprijs die hoger ligt dan dertig miljoen euro), dan is de algemene verwachting wel dat de grootmacht uit Catalonië op zoek gaat naar een sluitpost op de transfermarkt. Het zou echter óók heel goed kunnen dat Cillessen in dat geval eerste doelman wordt in het Camp Nou-stadion.