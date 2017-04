30 (!) Europese clubs met scouts en trainers in ArenA

Eerder op maandagmorgen konden we al lezen dat een afvaardiging van het Duitse Bayern München bij de Klassieker op de tribune zat voor vleugelverdediger Rick Karsdorp van Feyenoord. De spelers van de Rotterdammers, en die van Ajax, doen het sowieso goed bij de Europese (top)clubs, zo blijkt.



De Telegraaf onthult namelijk: "Behalve Bayern München zaten nog 30 (!) Europese clubs met scouts en trainers in de ArenA op de tribune. Daarvan waren er 18 uit de vier grootste competities van Europa: Duitsland, England, Spanje en Italië. Ajax-Feyenoord blijft voor de buitenlandse topclubs daarmee telkens interessanter dan Ajax-PSV of Feyenoord-PSV. Vooral omdat dit een wedstrijd was waarin Ajax met het mes tussen de tanden moest spelen en Feyenoord als koploper dicht bij de titel is, was de belangstelling ongekend groot."



Karsdorp moet in de Allianz Arena vermoedelijk de opvolger worden van Philipp Lahm, die zijn voetbalschoenen aan het einde van het seizoen aan de wilgen zal hangen. Naar verluidt kan Feyenoord méér dan twintig miljoen euro ontvangen voor zijn Oranje-international.