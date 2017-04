Makkelie diep door het stof naar PSV-spelers

Scheidsrechter Danny Makkelie ging flink in de fout in het duel tussen Sparta en PSV op Het Kasteel. Jürgen Locadia van de Eindhovenaren kreeg de bal van een speler van de Rotterdammers en schoot op de paal, maar vervolgens werd hij buitenspel gegeven. En de arbiter heeft zich daar uitvoerig voor verontschuldigd.



Dat is in ieder geval wat middenvelder Siem de Jong vertelt aan De Telegraaf. "Toen ik aan kwam rennen zei hij direct: 'Ja, jullie hebben gelijk. Sorry, jongens ik had het niet goed gezien.' De grens vlagde op lijn, maar Makkelie kan de pass beter zien dan de grens. Hij gaf aan, dat hij toch affloot, omdat hij op zijn oortje 'buitenspel, buitenspel' hoorde. Een knullig moment, maar gelukkig niet fataal voor ons, al scheelt het wel een goal voor ons doelsaldo."



Marco van Ginkel kreeg een uitgelezen kans op de 0-3 uit de rebound, maar werd dus afgefloten. "Die bal was er zeker ingegaan. Ik denk, dat hij een black-out had of zo ..."