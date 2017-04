'Medische staf Feyenoord heeft zéér slecht nieuws'

Spits Nicolai Jörgensen viel op zondagmiddag uit in de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax en ook vleugelverdediger Rick Karsdorp moest zich laten vervangen. Bij het verlaten van de Amsterdam ArenA zagen we die laatste langskomen op krukken, waar ook Jörgensen voorbij kwam strompelen. De medische staf heeft alvast slecht nieuws.



Het Algemeen Dagblad weet dat de doktoren van Feyenoord geoordeeld hebben dat het midweekse duel tussen de Rotterdamse Eredivisie-nummer één en Go Ahead Eagles en de daaropvolgende wedstrijd tegen PEC Zwolle sowieso te vroeg komen voor het tweetal. Vermoedelijk ligt het tweetal er zelfs nog wat langer uit. En dat is een hard gelag voor Feyenoord, want we hebben het hier wel over een Oranje-international en de huidige topscorer van de Nederlandse competitie.



De krant oordeelt: "Al die spelers die maandenlang niet in beeld waren, hebben nauwelijks serieuze wedstrijdminuten in de benen. Het tweede elftal van Feyenoord herbergt waarschijnlijk toch al geen spelers van wie de voetbalwereld in de toekomst nog veel zal horen, maar het ondergeschoven kindje van de club werkte sinds de feestdagen ook nog eens slechts vier officiële competitiewedstrijden af. En o ja, een vrolijk benefietduelletje met FC Dordrecht."