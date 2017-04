'Björn Kuipers bezorgde Ajax 1-0 tegen Feyenoord'

Waar de Ajax-fans op zondagmiddag wel tevreden waren met het optreden van scheidsrechter Björn Kuipers, was dat natuurlijk niet het geval voor de personen die Feyenoord supporteren. Journalist Valentijn Driessen van De Telegraaf stelt nu dat men in Rotterdam ook wel reden tot klagen heeft.



Hij vertelt namelijk: "In zijn drang om de Klassieker met proactief fluiten in goede banen te leiden, beïnvloedde scheidsrechter Björn Kuipers Ajax-Feyenoord na vijftien(!) seconden op ongewenste wijze. Waar zijn collega Bas Nijhuis altijd laat doorspelen, daar beoordeelde Kuipers een faire onderschepping van Eric Botteghin met buitenkant voet volledig verkeerd en gaf Lasse Schöne ten onrechte een vrije trap. Eentje die de Deen op schitterende wijze achter de weifelende Brad Jones knalde."



Driessen gaat verder: "Niet voor het eerst een storende hoofdrol voor een (zogenaamde) topscheidsrechter in de Eredivisie, die het verschil niet ziet tussen een overtreding en een hard, maar fair duel. Moedeloos legde iedereen zich er na afloop maar bij neer. Ook in het Feyenoord-kamp, hoewel ze op de bank nog verschrikkelijk tekeer gingen met assistent en voormalig Ajax-trainer Jan Wouters voorop."