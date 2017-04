Verbeek looft Bosz, maar kraakt Feyenoorder helemaal af

VfL Bochum-trainer en voetbalanalist Gertjan Verbeek heeft zich lovend uitgelaten over collega Peter Bosz. In zijn optiek heeft de tacticus een belangrijk aandeel opgeëist in de 2-1 overwinning van Ajax op Feyenoord.



"Ik zou de trainer van Ajax een acht willen geven", luidt het oordeel van Verbeek bij FOX Sports. "Hij heeft zijn huiswerk goed gedaan en zijn ploeg op scherp gezet. Hij heeft achteraf verstandige en logische keuzes gemaakt. In die zin geef ik de trainer van Ajax een acht."



Minder enthousiast is Verbeek over Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis. "Die actie bij de corner, waar hij zich afreageert op de Ajax-fans. Dat hoort niet", aldus de analist. "Dat moet hij niet doen. Hij laat daarmee zien dat hij eigenlijk niet klaar is voor dit soort wedstrijden en slecht om kan gaan met stress."



"Dat moet hij laten. Hij kan veel te goed voetballen, daar moet hij zich op focussen", aldus Verbeek. Berghuis werd na het incident getroffen door een aansteker. Scheidsrechter Björn Kuipers heeft daar melding van gemaakt bij de KNVB.