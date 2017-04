'Als je kijkt naar Ajax, dat heeft Feyenoord niet'

Feyenoord geldt nog steeds als titelkandidaat nummer één, maar de 2-1 nederlaag bij Ajax heeft die aspiraties tot een knauw gegeven. Arnold Bruggink vindt dat de koploper zich heeft laten aftroeven in alle opzichten.



"Ajax heeft technisch en individueel betere spelers. Dat kwam heel erg naar boven", oordeelde de analist van FOX Sports. Feyenoord zakte ook nog eens collectief door het ijs. "Maar dat heeft ook wel redenen, buiten dat die goal heel snel valt. Hun topscorer en eigenlijk hun kapstok (Jörgensen, red.) valt weg. Met hem kun je voetballen en jagen. Dat valt met Michiel Kramer op dat moment weg."



Rick Karsdorp viel halverwege ook nog eens uit. "Dat zijn bepalende mensen in een elftal. Als je kijkt hoe Ajax dat repareert, dat heeft Feyenoord niet." Toch was dit duel op het lijf geschreven van de koploper, zo meent Kenneth Perez. "Veel kracht, veel duels. Alleen Ajax was daar veel beter in vandaag, wat heel verrassend is. Dat vind ik knap van Ajax, want ze moeten het meer van voetbal hebben, maar ze kleunden er echt in."