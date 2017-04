Pierre van Hooijdonk vindt dat het doelpunt van Lasse Schöne in de openingsminuut van Ajax - Feyenoord (2-1) te danken is aan de bal. Volgens de oud-spits had het leer een cruciale invloed op deze knal.



"Het was een hele mooie trap van Schöne, maar ik vind dat de bal hier weer veel invloed heeft", laat Van Hooijdonk weten in Studio Voetbal. "Zo'n goal had je vroeger niet kunnen maken. De bal heeft een ontwikkeling doorgemaakt zodat je dit soort zwabberballen kan schieten. De goal heeft dus vooral te maken met de bal."



De oud-Feyenoorder had lovende woorden in huis voor het middenveld van Ajax. Eén man viel hem in het bijzonder op. "Ziyech was de vormgever. Niet alleen aan de bal, maar ook door zijn werklust. Hij was overal snel bij, verovert ballen, en geeft vervolgens goede passes."



Van Hooijdonk weet: "Ajax moest winnen, Feyenoord miste natuurlijk een heleboel spelers. Elke speler die je bij Feyenoord moet wisselen betekent een enorm probleem. Bij Ajax kan je David Neres of Justin Kluivert opstellen als je er een paar mist."