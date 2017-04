'Higuain-clash' met spektakel, maar zonder winnaar

Het beladen affiche tussen Napoli en Juventus heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. In Napels hielden beide teams elkaar op een 1-1 gelijkspel.



De verhoudingen tussen beide clubs staan al jarenlang op scherp en de veelbesproken overstap van Gonzalo Higuain afgelopen zomer zorgde voor nog meer haat in Napels. De Argentijn en zijn teamgenoten werden bij aankomst direct al belaagd door Napoli-supporters, die in het stadion echter al snel de mond werden gesnoerd.



Op aangeven van Miralem Pjanic wist Sami Khedira al na zeven minuten de 0-1 binnen te werken. Napoli ging daarna op jacht naar de gelijkmaker. De rake inzet van José Callejón werd nog geannuleerd wegens buitenspel, maar na een uur spelen mocht Marek Hamsik alsnog de 1-1 aantekenen.



Napoli rook bloed en wilde meer, maar Dries Mertens had het vizier ditmaal eens niet op scherp staan. Zo bleef het bij 1-1. Juventus gaat aan kop met 74 punten, Napoli staat derde met tien punten minder.



Scoreverloop:

0-1 (7') Sami Khedira

1-1 (60') Marek Hamsik