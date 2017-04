Suárez eist hoofdrol op bij ruime uitzege Barça

FC Barcelona heeft zondagavond geen fout gemaakt in de Spaanse titelstrijd. Op bezoek bij Granada werd een 1-4 overwinning behaald door de manschappen van Luis Enrique.



Luis Suárez nam een hoofdrol op zich. De Uruguayaanse oud-Ajacied bracht Barça voor het eerst op voorsprong tegen Granada en wist teamgenoot Paco Alcácer op schitterende wijze in stelling te brengen om de 1-2 te produceren. Tussendoor produceerde Jeremie Boga de gelijkmaker.



Ivan Rakitic en Neymar mochten zich in de slotfase eveneens laten bejubelen door de stand naar 1-4 te tillen. Granada werd kansloos gelaten, ook al omdat Uche Agbo met een tweede gele kaart naar de kant werd gestuurd door scheidsrechter Jaime Latre.



Real Madrid staat nu bovenaan met 68 punten, waar Barça volgt met 66 punten. De Madrilenen hebben nog een duel tegoed.



Scoreverloop:

0-1 (44') Luis Suárez

1-1 (50') Jeremie Boga

1-2 (64') Paco Alcácer

1-3 (83') Ivan Rakitic

1-4 (90') Neymar